عاجل
أحمد موسى يكشف موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نادي سينما أسبوعي وتدريب كورال أطفال من مرضى 57357

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

زار الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية صباح اليوم مستشفى سرطان الأطفال 57357 لبحث سبل التعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية ومستشفى سرطان الأطفال 57357.
 

txt

تامر عبدالمنعم يعلن عن ندوات تعريفية لمنح الدعوة المفتوحة للفنانين بالمحافظات

التقى الفنان تامر عبدالمنعم بالدكتور شريف ابو النجا مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357 واتفقا على إقامة نادي سينما أسبوعي داخل مسرح المستشفى تشرف عليه إدارة النوادي بالادارة العامة للثقافة السينمائية كما يتم تدريب كورال الأطفال من المرضى وتقديمهم في حفلات الإدارة العامة للموسيقي.
 

يأتي ذلك ضمن خطة تم إعدادها تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني في إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة السيد عمرو البسيوني في الوصول بالمنتج الثقافي بشتي الأماكن والمواقع بمصر.
 

إقامة نادي سينما أسبوعي وتدريب  كورال الأطفال من مرضى 57357 بالإدارة العامة للثقافة السينمائية

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بهذا التعاون وقال : جئت اليوم لمعرفة سبل التعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية وهذا الصرح العظيم "مستشفى سرطان الأطفال 57357" ونحمد الله على هذا التعاون المثمر ونحن على أتم الإستعداد لتقديم كل مانقدر عليه لوصول المنتج الثقافي بجميع فئاته إلى أفضل شيء.

إقامة نادي سينما أسبوعي وتدريب  كورال الأطفال من مرضى 57357 بالإدارة العامة للثقافة السينمائية
إقامة نادي سينما أسبوعي وتدريب  كورال الأطفال من مرضى 57357 بالإدارة العامة للثقافة السينمائية
إقامة نادي سينما أسبوعي وتدريب  كورال الأطفال من مرضى 57357 بالإدارة العامة للثقافة السينمائية

مواد متعلقة

رفع فيلم "تاج" من السينمات.. حقق 648 جنيه في آخر ليلة عرض

فيلم وش في وش يجمع أكثر من 340 ألف .. أمس

أحمد صيام ينتهي من تصوير “بلا فلتر”

رامي جمال يطرح "هيبدأ يتكلم"

أسما إبراهيم تخطف الأنظار من داخل طائرة خاصة (صور)

طارق الشناوي يرفض المصالحة مع مصطفى قمر بعد أزمة أولاد حريم كريم

طارق الشناوي عن ترشح "فوي فوي فوي" للأوسكار: صعب نلاقي عمل مصري يمثلنا

طارق الشناوي عن خلافه مع مصطفى قمر: اللي بيعمل رد فعل مالوش علاقة بالفعل عنده مشكلة
الجريدة الورقية