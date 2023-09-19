نادي سينما أسبوعي وتدريب كورال أطفال من مرضى 57357

زار الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية صباح اليوم مستشفى سرطان الأطفال 57357 لبحث سبل التعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية ومستشفى سرطان الأطفال 57357.



التقى الفنان تامر عبدالمنعم بالدكتور شريف ابو النجا مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357 واتفقا على إقامة نادي سينما أسبوعي داخل مسرح المستشفى تشرف عليه إدارة النوادي بالادارة العامة للثقافة السينمائية كما يتم تدريب كورال الأطفال من المرضى وتقديمهم في حفلات الإدارة العامة للموسيقي.



يأتي ذلك ضمن خطة تم إعدادها تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني في إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة السيد عمرو البسيوني في الوصول بالمنتج الثقافي بشتي الأماكن والمواقع بمصر.



إقامة نادي سينما أسبوعي وتدريب كورال الأطفال من مرضى 57357 بالإدارة العامة للثقافة السينمائية

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بهذا التعاون وقال : جئت اليوم لمعرفة سبل التعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية وهذا الصرح العظيم "مستشفى سرطان الأطفال 57357" ونحمد الله على هذا التعاون المثمر ونحن على أتم الإستعداد لتقديم كل مانقدر عليه لوصول المنتج الثقافي بجميع فئاته إلى أفضل شيء.

إقامة نادي سينما أسبوعي وتدريب كورال الأطفال من مرضى 57357 بالإدارة العامة للثقافة السينمائية

إقامة نادي سينما أسبوعي وتدريب كورال الأطفال من مرضى 57357 بالإدارة العامة للثقافة السينمائية