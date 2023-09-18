تامر عبدالمنعم يعلن عن ندوات تعريفية لمنح الدعوة المفتوحة للفنانين بالمحافظات

في إطار البروتوكول المبرم بين وزارة الثقافة واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية أعلن الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية أن اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك) والاتحاد الأوروبي يعلنان عن ندوات تعريفية عن منح الدعوة المفتوحة للفنانين والمبدعين المصريين من مختلف المجالات الفنية في محافظات الإسكندرية، أسوان، الإسماعيلية، والقاهرة، بالإضافة لندوة أخيرة أونلاين!.

يأتي ذلك في ضوء تعليمات الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني الذي وجه بدوره بفتح قصور الثقافة بالمحافظات المطلوبة ؛ وقد صرح الفنان تامر عبد المنعم ان شغله الشاغل وصول المنح للمواهب المصرية التي تستحقها وما اكثرهم يربوه الوطن .

بدأ الفريق بندوة في الإسكندرية يوم 6 سبتمبر الماضي، وفي أسوان يوم 11 سبتمبر الماضي، واستكمل بندوة اليوم 18 سبتمبر في الإسماعيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية الساعة الواحدة ظهرًا، حيث تم مناقشة المنح، كيفية التقديم والشروط. ستكون هناك ندوة أخيرة في القاهرة يوم الأربع الموافق ٢٠ سبتمبر الساعة ١ ظهرًا في المعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك! بالإضافة لندوة أونلاين، يوم 21 سبتمبر، وسيتم الإعلان عنها على صفحات السوشيال ميديا الخاصة باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية أو EUNIC Egypt.

من ضمن المجالات المؤهلة للتقديم على المنح هي: السينما، الأدب، الرقص، الموسيقى، المسرح، الفنون البصرية، الحرف اليدوية، الفنون التشكيلية، وغيرها من المجالات الفنية!

منحة صغيرة للأفراد المستقلين أو المؤسسات الناشئة

يوجد نوعين من المنح إما: منحة صغيرة، للأفراد المستقلين أو المؤسسات الناشئة: بقيمة 120000 جنيه مصري، أو منحة متوسطة: للمؤسسات بخبرة لا تقل عن سنتين، بقيمة 500000 جنيه مصري.