محافظ بني سويف يناقش نتائج 57 زيارة للتفتيش المالي والإداري

شدد الدكتو ر محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية دورالتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بخطة المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري،ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة تضمن جهود الإدارة خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر الجاري ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم،خلال الفترة المذكورة توجيه 57 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية والمشروعات التابعة للمحافظة بواقع 15 زيارة لمجالس القرى بكل من النويرة أشمنت، بني عدي بليفيا، قاي الحمام، ننا، بجانب المنطقة الأولى أ قسم الإشغالات بالمنطقتين الأولى والسادسة والحملة الميكانيكية وديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وأقسام الإشغالات والنظافة بالمنطقتين الثانية و الخامسة،فضلاً عن الإدارات الداخلية والخارجية بديوان عام المحافظة

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 32حملة تفتيش شملت مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية أمومة وطفولة وهي الوحدات الصحية بقرى دموشيا ،النويرة، أشمنت أبوسليم مكتب رعاية الطفل بشارع عبد السلام عارف رعاية الطفل الواسطى زاوية المصلوب،جزيرة المساعدة،إدارة الطب الوقائى بني عدي،بني بخيت الحكامنة الحلابية،وحدة طب الأسرة بقرية منشأة أبو مِليح، نــنــا،الإدارة الصحية ببني سويف،هلية ،مكتب صحة رابع مكتب صحة أول بني سويف ،مركز طبي الغمراوي، دلاص ،قاي ،بني هاني ،معصرة نعسان ،منيل غيضان ،الحمام ،علي زيدان ،الحرجة ،كفر أبو شهبة،زكي فاضل ،الشوبك ،إدارة مكتب مراقبة الأغذية

بالإضافة إلى 9 زيارات في قطاعات التعليم والزراعة والتضامن والإسكان والشباب والرياضة،شملت (مدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية المشتركة ،إدارة تعليم بني سويف،مدرسة متولي الشعراوي ببني سويف مدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بقرية الشوبك وديوان عام مديرية الزراعة، وإدارة التضامن الاجتماعي ومكتب بندر بني سويف ،وإدارة شباب غرب بني سويف مركز شباب مدينة بني سويف وديوان عام مديرية الإسكان

من جانبه كلف المحافظ د محمد هاني غنيم مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي وردت بتقارير التفتيش ،مع استمرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير الواردة في التقرير لتلافيها مستقبلاً