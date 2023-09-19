جماهير اليونايتد تنقلب على تين هاج بسبب نتائج السيئة "تقرير"

شنت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هجومًا كبيرًا على المدرب الهولندي إريك تين هاج، بسبب سوء نتائجة مع الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي .

أصبح تين هاج تحت ضغط كبير بعد الخسارة الثالثة للفريق في 5 جولات في الدوري الإنجليزي، ودخل المدرب الهولندي في أزمة مع لاعبه حادون سانشو، واستبعده من التدريب مع لاعبي الفريق الأول.

جمهور اليونايتد ينقلب على تين هاج بسبب النتائج

باتت جماهير مانشستر يونايتد في حالة شحن وغضب على المدرب الهولندي لعدة أسباب منها:-

سوء النتائج في الدوري الإنجليزي.

عدم استقطاب صفقات لدعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

العداوة مع كبار نجوم مانشستر يونايتد.

إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق قبل الموسم الحالي ومع بدايته والذي يدل على الإعداد الضعيف.

سوء النتائج في الدوري الإنجليزي

تعرض مانشستر يونايتد الخسارة في 3 مباريات والفوز في مباراتين في الدوري الإنجليزي

خسر مانشستر يونايتد في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي من أندية توتنهام وأرسنال وبرايتون، والفوز في مواجهتين على أندية ولفرهامبتون ونوتنجهام فورست .

عدم استقطاب صفقات لدعم الفريق

فشلت إدارة مانشستر يونايتد في استقطاب العديد من النجوم الأوروبين خلال فترة الميركاتو الصيفية الماضية لدعم الفريق في الموسم الجديد حيث الفريق يخوض العديد من البطولات الأوروبية وبطولة دوري الإنجليزي وكأس الرابطة وكاس الاتحاد.

حيث طلب إريك تين هاج صفقات ليست من الكبار التي تضع أمال وطموح الفريق في الموسم الجديد.

العداوة مع كبار نجوم مانشستر يونايتد

ويُظهر مقطع الفيديو عددًا كبيرًا من الجماهير التي تقف خلف المدرب إيريك تين هاج وهي تهتف لرونالدو الذي غادر الفريق منتصف الموسم الماضي

وشن رونالدو هجومًا قاسيًا على تين هاج خلال مقابلة مع الصحفي الشهير بيرس مورجان، وقال رونالدو إنه لا يحترم تين هاج لأن المدرب الهولندي لا يحترمه.

تطرقت أزمة مع سانشو و إدارة مانشستر يونايتد و تين هاج

تطرقت أزمة مع سانشو و إدارة مانشستر يونايتد و تين هاج خلال الفترة الماضية ، مما اجعل اللاعب يٌقدم اعتذار لهدف المشاركة مع مانشستر يونايتد حيث جعلت إدارة الفريق تستبعده خلال الفترة الماضية .