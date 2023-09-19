الخارجية الفلسطينية ترحب بالجهود المصرية السعودية الأردنية لإحياء عملية السلام

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها مصر والسعودية والأردن، مع جامعة الدول العربية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لإحياء عملية السلام، للتأكيد على أهمية الالتزام بحل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على حدود عام 67.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجهود ساهمت في بلورة ورقة عمل جمعية، التقى حولها أكثر من ستين دولة، اجتمعت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أنها أعادت الاهتمام بحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، كمقدمة لتلك الخطوة.

وأوضحت أنه أمام انسداد الأفق السياسي، والرفض الإسرائيلي الرسمي لمبدأ حل الدولتين والتفاوض للوصول إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي، تأتي هذه المبادرة المقدرة من قبل الأشقاء والأصدقاء، لتؤكد أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها لأي حل إقليمي أو ثنائي في منطقتنا.

وأشادت وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن الدول المساهمة بهذه المبادرة، وكذلك التصريحات التي صدرت عن وزارات الخارجية: السعودية، والأردنية، والمصرية في هذا الشأن.

وأكدت استعدادها للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنجاح هذا الجهد، والوصول إلى إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة شعبنا الفلسطيني، للوصول إلى اتفاق سلام شامل يجسد دولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.