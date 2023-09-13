عاجل
أسعار الذهب تعاود قفزاتها بـ منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية البريطاني: موقفنا بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يتغير

الأراضي الفلسطينية
الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن موقف المملكة المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يتغير، وأنها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.

txt

قلق إزاء تصاعد العنف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

txt

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

جاء ذلك خلال اجتماع كليفرلي اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في رام الله، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.

 التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين

وقال المتحدث، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن كليفرلي أكد مجددا خلال اجتماعه مع اشتية التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 مع القدس كعاصمة مشتركة.

وأقر كليفرلي بمخاوف رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن مسار عدم الاستقرار في الضفة الغربية، لا سيما في سياق التوغلات الإسرائيلية المتزايدة وتصاعد عنف المستوطنين.

وحث وزير الخارجية البريطاني اشتية على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كجزء من عملية التجديد الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مواد متعلقة

فلسطين والأردن يبحثان وقف تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة

أستراليا تعتمد مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

قلق إزاء تصاعد العنف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

اعتقال 34 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة
الجريدة الورقية