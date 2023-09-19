الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار بأكاديمية ناصر: حرب الاستنزاف رفعت القدرات القتالية المصرية (شاهد)

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية

قال اللواء محمد الغباري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إنّ حرب الاستنزاف رفعت القدرات القتالية المصرية، وكان لها أكثر من هدف مثل تعيد تطعيم المعركة للمقاتلين المصريين ومنع الجانب الآخر من إنشاء تحصيناته، فقد كان خط بارليف في بداية التكوين. 

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الحفر البرميلية
 

وأضاف الغباري في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “العدو اتفاجئ لما لقينا طالعين من تحت الأرض وده ما يسمى بالحفر البرميلية، وهو اول شيء فعلناه، حيث يبلغ عمقها 1.5 متر وهي تحمي الأفراد من أي قوة انفجارية”.

حرب نفسية

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: “بعد القصف والاستهدافات القوية من الطرف الآخر كنا نخرج من هذه الحفر ونضحك عليه، وهذه حرب نفسية، وبدأنا إعداد الأفراد في التدريب من أجل عبور خط بارليف، وتم تعليمهم التجديف والسباحة بنسبة 50% كمهام أضيفت للتدريب”. 
 

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