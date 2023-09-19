جامعة عين شمس تستضيف وفد منظمة KLAS العالمية

استضافت جامعة عين شمس وفداً من منظمة (KLAS) العالمية المتخصصة في تصنيف مصممي الأنظمة المعلوماتية (software) الصحية.

وأجرى الوفد جولة تفقدية لمتابعة وتقييم أول مرحلة من مشروع ميكنة مستشفيات جامعة عين شمس والتي تضم 12 مستشفى، وتقوم بتنفيذه شركة "الدلتا للأنظمة الإلكترونية بالتعاون مع " ڤودافون بيزنس" وشركة هيلث انسايتس آسيا "Health Insights Asia (HIA)" .



يهدف المشروع، الذى يأتى في إطار المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، إلى تطوير وتحديث خدمات الرعاية الصحية، وتحسين أدوات إدارتها من أجل تقديم خدمة متميزة بأقل تكلفة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي في قطاع الصحة ومختلف القطاعات الأخرى.



يأتي أول تطبيق للمشروع القومي "ميكنة المستشفيات الجامعية في عصر التحول الرقمي" التابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في إطار حرص الدولة على إحداث نقلة نوعية في ميكنة قطاع الصحة بجودة متقدمة على مستوى عالمي بواسطة الأنظمة والأدوات التكنولوجية. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى ميكنة وتطوير عدد 79 مستشفى تابعة لعدد 11 جامعة، بالإضافة إلى عدد 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 10 مليون مريض سنويًا.



شارك في الزيارة التفقدية السيد إيفرتون سانتوس، نائب الرئيس للقطاعات الدولية، من منظمة KLAS)) العالمية يرافقه الدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سحر خليل مدير برنامج التحول الرقمي ومدير عام الأحصاء والتسجيل الطبي لمستشفيات جامعة عين شمس.

ميكنة مستشفيات جامعة عين شمس

وأشاد الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس بالمشروع الذي تقوم به مستشفيات جامعة عين شمس، وتنفذه شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية بالتعاون مع ڤودافون بيزنس وشركة هيلث انسايتس آسيا "Health Insights Asia (HIA)" —معرباً عن سعادته بمتابعة أعمال الشركة التي تصدرت التصنيف السنوي لمؤسسة KLAS)) عام 2022 بعد أن حصلت على تقييم بلغ 86% من رضاء مستخدمي الخدمات الطبية، موضحاً أن المشروع سيسهم في تطوير وميكنة مستشفيات الجامعة، كما سيوفر نظاماً خاصاً بإدارة وتشغيل هذه المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، إضافة إلى ميكنة قاعدة بيانات للمرضي المترددين عليها، مما سيسهم في وضع خريطة مرضية للمواطنين لاختيار أفضل بروتوكلات العلاج، حيث ستتوفر معلومات دقيقة عن التاريخ المرضى والحالة الصحية لهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن التقييم النهائي خلال 2024 .



كما عبر كل من الدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس عن سعادتهما بحضور وفد من مؤسسة KLAS)) العالمية للجامعة للتعرف على المشروع وتقييمه، وأشارا إلى أن المشروع يعد بمثابة نقلة نوعية في القطاع الصحي، وسيسهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى الوافدين للمستشفى والمستشفيات الأخرى المشاركة في المشروع. ولفتا إلى أن شركة "الدلتا للأنظمة الإلكترونية" بالتعاون مع ڤودافون بيزنس وشركة هيلث انسايتس آسيا (Health Insights Asia HIA)، قدما كافة الحلول المبتكرة الممكنة لتدشين نظم تكنولوجية لإدارة المستشفيات وكذلك نظام مميز لحفظ وأرشفة جميع المعلومات الطبية والإدارية المتعلقة بالمرضى، بما يسهم في تحسين عملية الرعاية الصحية للمرضى في المستشفى.



وأكد محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال بشركة ڤودافون مصر علي أهمية مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية ودوره الفعال في تطوير منظومة الخدمات الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن ڤودافون بيزنس- تعتبر شريكًا استراتيجيًا للمشروع حيث تقوم بتوفير الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية المبتكرة، التي تساهم في تحسين المنظومة الصحية وتقديم خِدْمَات صحية ميسرة للمواطنين وياتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة من خلال استخدام التكنولوجيا في مختلف نواحي الحياة لتسهيل و تنمية حياة المواطن المصري.



وأكد المهندس ناصر شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة هيلث انسايتس آسيا (Health Insights Asia (HIA))، أن عمليات التطوير الرقمي الذي تقوم بها الشركة عالمياً منذ أكثر من 12 عاماً، وفي مصر منذ عامين، والمبني على خبرات أكثر من 27 عاما من الخبرة في مجال نظم التحول الرقمي الصحي، من خلال توفير أنظمة software لرقمنة الخدمات والنظم الصحية التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ستسهم في تعزيز التعامل مع المرضى بكل سهولة وتقضي على البيروقراطية والروتين الخاص بالمراجعات الطبية التي كانت تتم بشكل تقليدي. وأشار إلى أن شركته تمتلك واحدا من أقوى أنظمة software الداعمة لقطاع الصحة، المصنفة عالمياً من قبل KLAS Research، والذي تم تطبيقه في أكثر من 45 مؤسسة وحقق أعلى نسبة مبيعات بالشرق الأوسط ,وجنوب شرق آسيا وأعلى تقييم كأفضل دعم فني بعد البيع.



جدير بالذكر أن هذا التعاون، يأتي كأحد المبادرات والرؤى الحكومية لاستراتيجيات الصحة الرقمية، والتي ساهمت في ظهور تطورات عديدة في مجال الرعاية الصحية، ويتضمن هذا المشروع الوطني الجاري تنفيذه، مساهمة أساسية من القطاع الخاص المتمثل في ڤودافون بيزنس وشركة هيلث أنسايتس آسيا، من خلال تقديم خدمات توريد وتجهيز ودعم البرامج والتطبيقات الخاصة بمنظومة ميكنة وإدارة المستشفيات الجامعية بمركز البيانات المعد لهذا الغرض، بالإضافة إلى نظم إدارة المخازن والحسابات وإدارة الأصول، علاوة على تدريب العاملين بالمستشفيات على العمل بهذه النظم، وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني بهدف تحسين الأنظمة الإدارية الشاملة بالمستشفيات الجامعية.

