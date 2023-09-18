جامعة عين شمس تحتفل بمرور نصف قرن على نصر أكتوبر

تحتفل جامعة عين شمس بمرور نصف قرن على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر 2023.

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون في جامعة عين شمس مع قطاع التعليم والطلاب ندوة تثقيفية بعنوان " الوطن والانتماء".

وتقام الندوة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة في جامعة عين شمس.

يأتي ذلك إحياءً للذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر ١٩٧٣، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

استضافة سمير فرج في جامعة عين شمس

تستضيف الندوة التثقيفية في جامعة عين شمس الخبير الاستراتيجي اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، ويدير الندوة الإعلامي خالد سعد كبير المذيعين بالتلفزيون المصري.

تأتي الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافي في جامعة عين شمس والذي ينظمه قطاعي شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و شؤون التعليم والطلاب من تنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، وإبراهيم سعيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع المركز الإعلامي للجامعة برئاسة الدكتورة دينا فاروق أبو زيد مدير المركز الإعلامي للجامعة.

وتستعد جامعة عين شمس لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري، بحسب الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 الجديد، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.