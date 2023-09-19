فيروس كورونا يُصيب وزيرين بألمانيا.. تفاصيل

عاد فيروس كورونا للانتشار من جديد في جميع أنحاء العالم، وبينما تشهد ألمانيا ارتفاعًا في عدد الإصابات بالفيروس، أكدت وسائل الإعلام المحلية، أن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، ووزير المالية كريستيان ليندنر أصيبوا بكوفيد-19.

وتم إلغاء مواعيد ليندنر الشخصية للأيام المقبلة لكنه سيواصل العمل من المنزل، حسبما ذكرت مصادر قريبة من الوزير لوكالة الأنباء الألمانية مساء الاثنين.

وتردد أن ليندنر يعاني من أعراض أنفلونزا خفيفة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في وقت سابق إن بيستوريوس مصاب بكوفيد-19 وإنه لن يتمكن من حضور اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة في رامشتاين بألمانيا اليوم الثلاثاء.

وسيجتمع ضباط عسكريون رفيعو المستوى ووزراء دفاع من العديد من الدول في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في جنوب غرب ألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا في معركتها ضد الغزو الروسي.

حملة تطعيم الخريف

وفي سياق متصل، أطلقت ألمانيا، أمس الاثنين، حملة تطعيم الخريف للوقاية من عدوى الجهاز التنفسي، مروجة لـ جرعة معززة محدثة من فيروس كورونا لكبار السن فقط أو للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بشكل كبير، وفقًا لـ رويترز.

وأفادت هيئة الصحة العامة الألمانية، معهد روبرت كوخ، بأن اللجنة الاستشارية للقاحات في البلاد المكونة من خبراء مستقلين، والمعروفة باسم STIKO، كررت توصيتها بأن الجرعات المعززة التي تتجاوز دورة التطعيم القياسية ضد فيروس كورونا المستجد، يجب أن تعطى فقط لمجموعات معينة معرضة للخطر.

وأوضح وزير الصحة كارل لوترباخ، والذي حصل على اللقاح بالفعل: يجب على الأشخاص من سن 60 عاما والفئات المعرضة للخطر أن يحصلوا على التطعيم، وهذا أفضل حتى لو أمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا مع ذلك.

جدير بالذكر أن ألمانيا تتماشى على نطاق واسع مع الدول الأوروبية الأخرى، مثل فرنسا أو إيطاليا أو بريطانيا، وذلك من خلال اختيارها استهداف كبار السن والمعرضين للخطر أو المصابين بأمراض مزمنة وسكان دور الرعاية ومتخصصي الرعاية الصحية وأولئك الذين هم على اتصال وثيق بالأشخاص ضعيفة المناعة.

حيث أعطت بريطانيا الأولوية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فما فوق، وكذلك المقيمين في دور الرعاية والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة للحصول على الجرعات الجديدة.

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