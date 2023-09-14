تعرف على الفرق بين أعراض الأنفلونزا وفيروس كورونا والبرد

عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذ في الازدياد، ولكن في الوقت نفسه عدد حالات الأنفلونزا في ارتفاع مستمر وهناك أشخاص يعانون من نزلة برد كلاسيكية، وندرج الأعراض الأكثر شيوعًا وفترة الحضانة ومدة المرض لكل مرض.

ويعاني الكثير من الناس من السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق، وليس من السهل في كثير من الأحيان تحديد ما إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو فيروس كورونا أو أنفلونزا.

ولا يمكن التمييز بين الأعراض بوضوح وفي النهاية، لا يمكن توضيح الأمور إلا من خلال اختبار فيروس كورونا أو زيارة الطبيب ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات، على سبيل المثال، في تواتر أعراض المرض،" تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا خصيصًا لـ MedicForum.

أعراض البرد الكلاسيكية:

سيلان الأنف

السعال و

إلتهاب الحلق.

يحدث ذلك، ولكن في كثير من الأحيان أقل:

حمى أو

حرارة.

فترة الحضانة: يمكن أن تختلف فترة الحضانة بشكل كبير وتتراوح من يومين إلى 14 يومًا.

المدة والعدوى: عادة ما تكون نزلات البرد معدية لمدة أسبوع.

أعراض فيروس كورونا:

سعال

يشهق

التهاب الحلق و

حمى.

قد تواجه أيضًا:

الصداع وآلام الجسم

الضعف العام و

في نهاية المطاف ضيق في التنفس.

أقل شيوعا، ولكن علامات محتملة للمرض مثل:

غثيان

وجع بطن

إسهال

التهاب الملتحمة

الطفح الجلدي

تورم الغدد الليمفاوية و

رعونة.

فترة الحضانة: تتراوح فترة حضانة فيروس كوفيد-19 في المتوسط من أربعة إلى ستة أيام.

المدة والعدوى: تعتمد مدة المرض على شدته.

توضح أندريفا: "تقل القدرة على الإصابة بالعدوى بشكل ملحوظ بعد عشرة أيام من ظهور الأعراض في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة الشدة ومع ذلك، في بعض المرضى الذين يعانون من مرض شديد، يتم ملاحظة التدهور بعد 8 إلى 15 يومًا من ظهور المرض".

أعراض أنفلونزا:

على الرغم من أن أعراض نزلات البرد تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها تختلف تمامًا عن أعراض الأنفلونزا.

تظهر الأنفلونزا في كثير من الأحيان بسبب ظهور مفاجئ للمرض مع الحمى

الصداع و/أو آلام الجسم و

من خلال شعور واضح بالمرض.

قد تحدث الأعراض التالية أيضًا:

سعال جاف ومزعج

ضعف عام

العرق و

يشهق.

لكن علامات المرض مثل:

غثيان

القيء و

إسهال.

فترة الحضانة: فترة الحضانة قصيرة ويتراوح متوسطها من يوم إلى يومين فقط.

المدة والعدوى: تتراوح مدة المرض عادة من خمسة إلى سبعة أيام. ومع ذلك، في المرضى الذين يعانون من مرض شديد، غالبًا ما يحدث التدهور بعد حوالي ثلاثة إلى عشرة أيام من ظهور الأعراض.