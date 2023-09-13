لقاح جديد يحمي من متحورات كورونا حول العالم

في تطور وبائي.. يعاني العالم الآن من حالة من القلق بسبب انتشار متحورات مختلفة من فيروس كورونا مؤخرًا، بعد الهدوء الذي شهده العالم خلال العام الأخير بإنخفاض الإصابات وندرة الوفيات جراء المرض.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أجازت شركتي موديرنا وفايزر أحدث الجرعات من لقاح كورونا من خلال نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شركتَي فايزر وموديرنا بتركيبة تستهدف بشكل أفضل المتحورات المنتشرة حاليا، فيما تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس.

لقاح كوفيد-19

ومن المقرر أن تصدر لجنة استشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصيات، بشأن من يحتاج أكثر إلى اللقاحات المحدثة، يمكن أن تبدأ التطعيمات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويمكن إعطاء لقاح كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس الزيارة.

وحثت السلطات الصحية الأمريكية الشعب الأمريكي بأخذ جرعات لقاح كورونا حتى لو لم يحصلوا على لقاح ضد الفيروس، والذي يعتبر جزءا من التحول لمعالجة المتحورات الخريفية لكوفيد تمامًا مثل الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.

الفئات العمرية المستهدفة للقاح

فيما أوضحت موديرنا في بيان أن لقاحها الجديد الذي اختبر على البشر، أثار استجابة مناعية ضد تلك المتحوّرات، و إن لقاحها المحدث لا يزال قيد المراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء.

من جهة أخرى أجازت "إف دي إيه" إعطاء النسخ الجديدة من اللقاحات لمن يبلغون 6 أشهر وما فوق، من المقرر أن تجتمع وكالة صحية فدرالية أخرى، وهي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، قريبًا لتحديد الفئات العمرية التي ستوصى بالحصول على جرعة معزِّزة.