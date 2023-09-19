الأوقاف: أربع وستون ندوة علمية حول موضوع "فقه الأولويات"

انطلقت الإثنين 18 /9/ 2023م بعد صلاة العشاء (64) ندوة علمية تحت عنوان: "فقه الأولويات ونماذج من تطبيقاته في حياتنا اليومية"، وقد أكد علماء الأوقاف أن فقه الأولويات يقصد به وضع كل شيء في مكانه بالعدل من الأحكام، ثم يقدم الأولى فالأولى بناء على معايير شرعية صحيحة يهدي إليها نور الوحي ونور العقل.

وأوضح العلماء، أن صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانوا حريصين كل الحرص على أن يُرتّبوا الأولى من الأعمال يتقربون بها إلى الله (عز وجل)، ولهذا كثرت أسئلتهم عن أحب الأعمال وأفضلها، مستفيضين في شرح العديد من النماذج حول فقه الأولويات وتطبيقاته في الحياة اليومية، وذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد الأشراف، ومسجد السيدة خديجة.

مديرية أوقاف أسيوط

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد البسيوني، ومسجد التقوى، ومسجد المجاهدين، ومسجد الأموي، ومسجد الكبير، ومسجد المعز، ومسجد هانم بسيوني.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد البحر الكبير.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد عبد الفتاح قمر، ومسجد الحي القيوم، ومسجد سيدي تميم، ومسجد النور، ومسجد أحمد الصغير.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد الشهداء، ومسجد محمد الشناوي، ومسجد الرحمة، ومسجد 6 اكتوبر، ومسجد السلاب.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد الأفراد.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد أبو بكر الصديق.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد السلام، ومسجد عبد الحي خليل.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد محمد ملوخية.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد الشهيد الرخاوي.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد العتيق.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد المنشية.