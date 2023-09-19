حالات فصل التيار الكهربائي وفسخ التعاقد من شركة الكهرباء

فصل التيار الكهربائي من الأمور التي يعاني منها المواطن لذلك أوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن هناك حالات تدفع شركات توزيع الكهرباء لاتخاذ إجراءات رسمية، بفسخ التعاقد وإزالة العداد وفصل تيار الكهرباء عن المشترك.

وترصد"بوابة الوفد" الحالات التي تعرض المشترك لفصل التيار الكهربائي وإزالة العداد وفسخ التعاقد حال حدوثهفي التقرير التالي:

حالات فصل التيار الكهربائي