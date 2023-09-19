حالات فصل التيار الكهربائي وفسخ التعاقد من شركة الكهرباء
فصل التيار الكهربائي من الأمور التي يعاني منها المواطن لذلك أوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن هناك حالات تدفع شركات توزيع الكهرباء لاتخاذ إجراءات رسمية، بفسخ التعاقد وإزالة العداد وفصل تيار الكهرباء عن المشترك.
وترصد"بوابة الوفد" الحالات التي تعرض المشترك لفصل التيار الكهربائي وإزالة العداد وفسخ التعاقد حال حدوثهفي التقرير التالي:
حالات فصل التيار الكهربائي
- حالة قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
- قيام المشترك بمنع مندوبى الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغییر أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصيل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.
- عدم تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخيرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاريخ التعاقد، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.
- قیام المشترك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة.
- رغبة المشترك فى إنھاء التعاقد مع الشركة.
- تأخر المشترك عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 یوما من تاریخ المطالبة.
- عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.
- في حالة إذا تم فصل التيار الكهربائي ورفع عداد الكهرباء مع عدم ارتكاب أي من الأخطاء التي تم التحذير منها، يمكن لأى مشترك متضرر التوجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ويتم اللجوء للجهاز لتقديم الشكوى له ثم يقوم الجهاز على الفور ببحث الشكوى والعمل على حلها.