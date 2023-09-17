خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع حال تلفه أو فقدانه

يتعرض بعض مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع صعوبة في شحن الكارت بالعداد نتيجة لتعرضه للتلف أحيانا، الأمر الذي يستلزم منهم معرفة خطوات استبدال كارت الكهرباء حتى يتمكنوا من الحصول على آخر جديد بدلا من القديم.

كما يتعرض مستخدموه في كثير من الأحيان إلى فقدانه، الأمر الذي قد يعرضهم للوقوع في مشكلات، وفي حالة فقدانه يجب أن يتوجه المواطن لقسم الشرطة لتحرير محضر بذلك.

وخلال السطور التالية تقدم "بوابة الوفد" خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع:

خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع

يقوم المواطن بالتوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه ما يثبت ملكيته أو علاقته بالعين أو العداد الذي يرغب في استبدال الكارت الخاص به مثل عقد ملكية أو عقد إيجار موثق.

تسديد مقابل بدل تالف لكارت الشحن بالقيمة المقررة من الشركة.

استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان به رصيد.

إذا كان لا يوجد بالكارت التالف رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويتم تسليم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.