فلسطين تُدين استيلاء الاحتلال على منازل المواطنين: "إرهاب دولة مُنظم"

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية "إرهاب دولة منظم"، واعتبرت أن سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، وامتدادا لاستباحة الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت الوزارة الفلسطينية، بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال السيطرة على منزل وسط قرية جلبون شرق جنين تعود ملكيته لمواطنين فلسطينيين، وتحويله لثكنة عسكرية في انتهاك فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال قامت بنصب خيمة على سطح المنزل الذي تم السيطرة عليه، وقاموا برفع الإعلام الإسرائيلية عليه وتحويله إلى ثكنة عسكرية، بما يعنيه ذلك من ترهيب لأهالي البلدة عامة ولأصحاب المنزل الذي يسكنه ما يزيد على 15 فلسطينيا بمن فيهم النساء والأطفال بشكل خاص.

تعطيل الحياة اليومية في جلبون

ونددت الوزارة بقيام قوات الاحتلال بتعطيل الحياة اليومية في البلدة (جلبون) بما فيها المدارس وشل حركة المواطنين، بحجج واهية لا تمت للقانون بصلة وتتناقض تمامًا مع التزامات الاحتلال تجاه المواطنين الذي يرزخون تحت الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن الاستيلاء على المنزل تصعيد خطير في الأوضاع غير شرعي وغير إنساني وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، كما أنه امتداد لاستباحة الاحتلال للضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أنها إذ تنظر بخطورة بالغة إلى هذه الانتهاكات، وتطالب بضغط دولي وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع الفوري عنها.

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