الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين بينهم طفل من مخيم "العروب" في شمال محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية المُحتلة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال شاب من البلدة القديمة في القدس بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: لؤي جمال جوابرة (18 عاما)، وشقيقه بهاء (17 عاما)، ومحمود محمد جوابرة (22 عاما)، وخليل محمد كدناوي (26 عاما)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

عشرات الطلبة أصيبوا بالاختناق

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر أمنية فلسطينية في وزارة التعليم إن عشرات الطلبة أصيبوا بحالات اختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة "عناتا" بالقدس وتمركز هذه القوات في محيط تجمع مدارس وإطلاقها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأضافت المصادر أن الطلبة اضطروا لمغادرة الفصول الدراسية بفعل كثافة الغاز المُستخدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام المسجد الأقصى

وفي وقت سابق من اليوم، قام مستوطنون إسرائيليون، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشدَّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن عشرات المستوطنين قاموا بأقتحام باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الأقصى، والتدقيق في هوياتهم الشخصية، إضافة إلى استمرار إبعاد العشرات منهم عن المسجد، لفترات متفاوتة.

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