صناع الخير تفوز بجائزة التميز العربي الأفريقي لعام ٢٠٢٣

تتويجا لجهودها في تقديم خدمات اهلية تنموية نوعية ل٣مليون مواطن

حصدت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جائزة التميز العربي الأفريقي لدورة 2022 -2023 لتفوقها في بنائها المؤسسي والتزامها بمعايير قياس الأثر للمشروعات التي تنفذها ومراعاة الحوكمة والشفافية بما سهل تمكينها في إنجاز العديد من المبادرات والخدمات التنموية الرائدة في وقت قياسي واستفاد منها في قطاعات التنمية المختلفة ما يزيد على 3 ملايين مواطن في القرى الأشد احتياجًا وفي المناطق الحدودية بما سهل على المؤسسة تنوع أنشطتها التنموية بما يلبي الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة الأولى بالرعاية.





سلم الجائزة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ومثل صناع الخير في حفل تسلم الجائزة بدبي بالإمارات العربية المتحدة هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة.



وتعد جائزة التميز الأفريقي العربي إحدى مبادرات منتدي التميز الأفريقي وهو عضو في مجلس التميز العالمي الذي يضم جميع برامج وجوائز التميز في العالم ويرأس المجلس في دورته الحالية إمارة دبي.

وأكد هاني عبدالفتاح أن حصد صناع الخير للجائزة يمثل علامة فارقة مهمة للمؤسسة في سعيها لتوسيع نطاقها وتأثيرها في المنطقة. ويعزز التزام المؤسسة بالتميز في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ويعزز من استهداف مؤسسة صناع الخير إحداث فرق ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات.