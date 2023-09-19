عاجل
وفاة 5 جنود من الجيش المالي في هجوم
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تتويجا لجهودها في تقديم خدمات اهلية تنموية نوعية ل٣مليون مواطن

صناع الخير تفوز بجائزة التميز العربي الأفريقي لعام ٢٠٢٣

صورة من التكريم
صورة من التكريم

حصدت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جائزة التميز العربي الأفريقي لدورة 2022 -2023 لتفوقها في بنائها المؤسسي والتزامها بمعايير قياس الأثر للمشروعات التي تنفذها ومراعاة الحوكمة والشفافية بما سهل تمكينها في إنجاز العديد من المبادرات والخدمات التنموية الرائدة في وقت قياسي واستفاد منها في قطاعات التنمية المختلفة ما يزيد على 3 ملايين مواطن  في القرى الأشد احتياجًا وفي المناطق الحدودية بما سهل على المؤسسة تنوع أنشطتها التنموية بما يلبي الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة الأولى بالرعاية. 

txt

صناع الخير تفحص عيون 579 مواطنًا من أهالي كفر الغاب بدمياط

txt

صناع الخير تشارك فى فعاليات قوافل التحالف الوطني للعمل الاهلي "ستر وعافية 24"



سلم الجائزة المهندس الشيخ  سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ومثل صناع الخير في حفل تسلم الجائزة بدبي بالإمارات العربية المتحدة هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة.


وتعد جائزة التميز الأفريقي العربي إحدى  مبادرات منتدي التميز الأفريقي وهو عضو في مجلس التميز العالمي الذي يضم جميع برامج وجوائز التميز في العالم ويرأس المجلس في دورته الحالية إمارة دبي.

وأكد هاني عبدالفتاح أن حصد صناع الخير للجائزة  يمثل علامة فارقة مهمة للمؤسسة في سعيها لتوسيع نطاقها وتأثيرها في المنطقة. ويعزز التزام المؤسسة بالتميز في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ويعزز من استهداف مؤسسة صناع الخير إحداث فرق ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات.

مواد متعلقة

صناع الخير تفحص عيون 579 مواطنًا من أهالي كفر الغاب بدمياط

صناع الخير تشارك فى فعاليات قوافل التحالف الوطني للعمل الاهلي "ستر وعافية 24"

الجريدة الورقية