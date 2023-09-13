صناع الخير تشارك فى فعاليات قوافل التحالف الوطني للعمل الاهلي "ستر وعافية 24"

شاركت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في قافلة التحالف الموسعة ضمن سلاسل قوافل التحالف ستر وعافية التي تم تنظيمها اليوم بقرية سدس مركز ببا ببني سويف وحملت رقم 24.



جاءت مشاركة مؤسسة صناع الخير فى قوافل ستر وعافية 24 لخدمة أهالي قرية سدس والقرى المجاورة بقافلة طبية موسعة للكشف على امراض العيون ضمن مبادرتها عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى بالتعاون مع البنك الاهلي المصري بالإضافة الى باقي الخدمات التي قدمتها القوافل من خلال المؤسسات الاهلية الكبرى اعضاء التحالف من توقيع الكشف في التخصصات الاهم وعلى راسها القلب والعظام والباطنة والاطفال بالإضافة الى تقديم الخدمات التوعوية والمساعدات العينية والتمكين الاقتصادي.



واكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير ان الكشف على مرضى العيون بسدس اليوم يأتي في إطار مشاركة صناع الخير في قوافل ستر وعافية منذ انطلاقها وحتى الان بمنظومة خدمات متكاملة في مجال الحد من مسببات العمى بما تشمله مبادرة "عنيك في عنينا من خدمات منها توقيع الكشف وتوزيع الادوية وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون واجراءها كذلك مبادرة قدم صحيح لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر.



واوضح عبد الفتاح ان صناع الخير تسعى في كل انشطتها لتحقيق أهداف التحالف من خلال جهود المؤسسة في مجالات التمكين الاقتصادي وتوزيع المساعدات الموسمية والمشاركة بفاعلية في مبادرات التحالف الكبرى ومنها مبادرة كتف في كتف ومبادرة خير سابق وغيرها من المبادرات التي نجحت بشكل كبير في تخفيف الاعباء الاقتصادية عن مئات الالاف من الاسر الاولى بالرعاية في كل ربوع مصر خلال الفترة الماضية.