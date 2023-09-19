تعليم الوادى الجديد تطلق مسابقة "الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية"

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن إنطلاق مسابقة “ الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية ” وفق التعاون المشترك مع توجيه عام اللغة الانجليزية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، من أجل تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية حيث تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وطلاب التربية الخاصة.



ويشارك الطالب بفيديو صوت وصورة عن موضوع المسابقة وكتابة مقال عن الاحتفالات والأعياد في مصر Celebration in Egypt.



وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن موعد تلقى الأعمال شهر من تاريخ الإعلان بالإدارات التعليمية "توجيه اللغة الإنجليزية وأقسام الموهوبين " ويتم تسليمها لإدارة الموهوبين وتوجيه اللغة الانجليزية واللغات بالمديرية

تهدف مسابقة "الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية" إلى تعزيز وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب في محافظة الوادي الجديد. يتم تنظيم المسابقة بالتعاون المشترك بين توجيه عام اللغة الإنجليزية، إدارة الموهوبين، وإدارة التعلم الذكي في المحافظة.

تأتي هذه المسابقة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التعلم وتطوير القدرات والمواهب اللغوية لدى الطلاب. وتستهدف الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى التربية الخاصة.

تتضمن مشاركة الطلاب في المسابقة تقديم فيديو صوت وصورة عن موضوع المسابقة، وكتابة مقال عن الاحتفالات والأعياد في مصر. يتعين على الطلاب التعبير عن معرفتهم وفهمهم للثقافة المصرية وتقاليدها من خلال الكتابة والتواصل باللغة الإنجليزية.

تعتبر هذه المسابقة فرصة رائعة لتعزيز مهارات الكتابة والإلقاء لدى الطلاب. كما أنها تشجعهم على استكشاف التراث الثقافي لمصر وتعبيرهم عنه بلغة أخرى. ستساهم المسابقة في تحفيز الطلاب وتعزيز ثقتهم في استخدام اللغة الإنجليزية بطريقة إبداعية.

من المتوقع أن تلقى هذه المسابقة إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث ستقدم لهم فرصة للتعبير عن أفكارهم ومشاركة ثقافتهم مع الآخرين. ستكون هذه المسابقة مسرحًا فريدًا لاكتشاف وتعزيز المواهب اللغوية لدى الطلاب وتشجيع التعلم المستدام للغة الإنجليزية.

نتطلع إلى مشاركة الطلاب في هذه المسابقة المثيرة ونتمنى لهم التوفيق في تطوير مهاراتهم اللغوية وتحقيق نجاحهم في المسابقة.