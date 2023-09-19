قبل إنطلاق الخريف.. خريطة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الخريف الذي يبدأ يوم السبت القادم الموافق 23 سبتمبر، ويستمر قرابة الـ 3 أشهر، يعتبر من الفصول الانتقالية التي تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة ونتأثر خلاله بتوزيعات ضغطية مختلفة عن فصل الصيف.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن فصل الخريف ويستمر مدة 3 شهور وينتهى يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، ومن سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة تتهيأ الفرص لتكون العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي تكون مصحوبة بحبات البرد.

سمات فصل الخريف

وتًجدر الإشارة إلى أنه من أهم من سمات فصل الخريف تكون الشبورة المائية والتى تكون كثيفة تصل لحد الضباب، وهو ما يساعد على عدم حالة الاستقرار في حالة الطقس خاصة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والسريعة والزراعية.

وتتأثر مصر خلال فصل الخريف بامتداد منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان الموسمى، وفى حال تزامن معه منخفض في طبقات الجو العليا يحدث حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خاصة على المناطق الموجودة على صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر التي تشهد موسم الأمطار والسيول

فرص سقوط أمطار

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد أننا نشهد الآن فرص سقوط الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية، وتتوافر فرص تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

فيما أعلنت الأرصاد الجوية أن تأثير الحوض العلوى البارد على مصر يتسبب في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، يستمر حتي نهاية الأسبوع، لتسجل القاهرة 32 درجة خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 30 درجة مئوية .

وحول حالة الطقس اليوم الثلاثاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.