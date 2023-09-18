طقس الخريف.. أفضل الفصول احذروا تقلباته

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس فصل الخريف، الذي يبدأ فلكيًا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

استقرار في الأحوال الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تشهد في هذه الفترة استقرارًا في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، ومن المتوقع بداية من غد الثلاثاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذيرات من التقلبات الجوية الحادة والسريعة

وأكدت هيئة الأرصاد أنه سيتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافٍ، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا، خاصة خلال هذا الفصل نظرا لأنه معروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

توقعات بزيادة معدلات سقوط الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن فصل الخريف يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

تحذير من تشكل السيول

كما لفتت هيئة الأرصاد إلى أنه في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بإمتداد منخفض السودان الموسمى، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

نصائح للمواطنين خلال فصل الخريف

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين خلال فصل الخريف، منها: