البحوث الفلكية تكشف موعد فصل الخريف.. يبدأ رسميا السبت المقبل

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد فصل الخريف، إذ أن فصل الخريف يبدأ السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ويستمر حوالى 89 يوما.

موعد فصل الخريف

وكشف الدكتور ياسر عبد الهادى رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد فصل الخريف، موضحا أنه وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفي تبدأ حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه تدريجياً نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر.

وفي سياق أخر، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس فصل الخريف، الذي يبدأ فلكيًا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

استقرار في الأحوال الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تشهد في هذه الفترة استقرارًا في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، ومن المتوقع بداية من غد الثلاثاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذيرات من التقلبات الجوية الحادة والسريعة

وأكدت هيئة الأرصاد أنه سيتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافٍ، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا، خاصة خلال هذا الفصل نظرا لأنه معروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة.