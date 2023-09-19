إمضاء طارق حسن عامر.. حقيقة إصدار 50 جنيه بلاستيكية من مادة البوليمر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الأخيرة صور نقود بلاستيكية جديدة فئة 50 جنيهًا، زاعمين أن البنك المركزي المصري قرر طباعة العملة فئة الـ 50 جنيها البلاستيكية من مادة البوليمر.

وظهر في الصور المتداولة توقيع محافظ البنك المركزي المصري السابق طارق حسن عامر وهو ما يؤكد عدم صحة الصور المتداولة لفئة الـ 50 جنيه البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، أي صور يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العملات النقدية ليس لها أي أساس من الصحة طالما لم يتم صدور أي قرار من البنك المركزي المصري، والذي يؤكد ذلك هو توقيع المحافظ السابق طارق حسن عامر.

وأكدت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" عدم صحة الورقة النقدية المتداولة من فئة الـ 50 جنيه البلاستيكية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري قبل إصدار أي فئة جديدة من العملات يحرص على استطلاع الآراء ونشر صورة العملاء لاختيار أفضل تصميم وهو ما لكم يحدث حتى وقتنا هذا.

الخبيرة المصرفية سهر الدماطي

وفي ذات السياق أكدت مصادر مصرفية في تصريحات صحفية عدم صحة تلك الصور المتداولة، نافية وجود عملة جديدة فئة 50 جنيها بلاستيك سيتم طرحها من قبل البنك المركزي، مشيرة إلى أن الصور المتداولة للعملة النقدية فئة 50 جنيها بلاستيك هي مجرد صور مزيفة.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي لم يعلن عن طرح أي عملات جديدة مصنعة من مادة البوليمر في مصر بعد الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيها المطروحتين مؤخرا على مدار العام الماضي، في مناسبات الأعياد.

وأوضحت المصادر أن فئات النقود التي يقوم البنك بطباعتها ثابتة كما هي دون أي تغيير، مشيرين إلى أن البنك يطبع فئات 5 جنيهات و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه من النقود العادية التقليدية، بينما يتم طباعة فئتي ال10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمير الصديقة للبيئة.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق زعم أيضًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتزام البنك المركزي المصري إصدار عملة نقدية جديدة فئة الـ 500 جنيه وهو ما نفته نفت مصادر مصرفية مؤكدة أن الامر لا يتخطى كونه شائعة تستهدف أغراضًا خبيثة.