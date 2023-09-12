توقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة

يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين اتجاه البنك المركزي المصري نحو التكرار ورفع الفائدة 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل، نظرًا لزيادة معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس إلى 40.4%.

ويحل الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، بعد جولته الخامسة في أغسطس الماضي، والتي انتهت برفع الفائدة 100 نقطة أساس.

وتتجه لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري نحو الرفع، على نسق سلوك البنوك المركزية العالمية خلال الاجتماعات السابقة، والتي شهدت اجتماعاتها، قيام بنك إنجلترا المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الشهر الماضي.

إضافة إلى اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي أيضًا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 26 يوليو الماضي، مع الترجيح بزيادة الرفع في اجتماع 20 سبتمبر 2023.