اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. هل الأخير في 2023؟

بعد أيام قليلة من الآن تعقد لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي اجتماعها السادس في 2023، لتحديد أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعها الأخير الذي عقد في أغسطس الماضي، وصدور القرار برفع سعر الفائدة 1%.

اجتماع البنك المركزي القادم

ومن المرتقب أن يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم 21 سبتمبر الجاري، أي بعد 4 أيام من الآن، وسيعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة وفقًا لمستجدات ومتغيرات المؤشرات الاقتصادية.

البنك المركزي المصري

ويجتمع البنك خلال العام الجاري أيام 18 مايو، 22 يونيو، 3 أغسطس، 21 سبتمبر، 2 نوفمبر، 21 ديسمبر، بغية تحديد سعر الفائدة، في وقتٍ يرجح عدد من الخبراء أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة عند نفس المؤشرات التي أعلننها خلال اجتماعه السابق في شهر مارس من العام الجاري.

ويتبقى للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعين فقط بخلاف الاجتماع الخميس المقبل، وهو اجتماع البنك المركزي في 2 نوفمبر، 21 ديسمبر.

يبحث الكثير عن موعد اجتماع البنك المركزي باستمرار، حيث يناقش البنك المركزي كل 6 أسابيع مصير سعر الفائدة لتقليل مستويات التضخم عن المستوى الذي يعد متوافقًا مع استقرار الأسعار، وخفض تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة.

ويستهدف البنك المركزي من خلال القرارات المتعلقة بـ سعر الفائدة انخفاض معدل التضخم للمستهدف الحالي البالغ 7.0% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام المقبل 2024.