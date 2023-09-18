الهلال يخطف تعادلا قاتلا من نافباخور الأوزبكي في إفتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تعادلا قاتلا من نظيره فريق نافباخور نامانجان الأوزبكي في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

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وتقدم فريق نافباخور الأوزبكي بالهدف الأول عن طريق اللاعب توما تاباتادزي في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني من المباراة، قبل نهاية أحداث اللقاء نجح على البليهي في خطف هدف التعادل للزعيم في الدقيقة 100 من الوقت المحتسب بدل من الضائع

وبهذا التعادل يحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا برصيد نقطة متساويا مع فريق نافباخور نامانجان الأوزبكي.

تشكيل الهلال السعودي

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - ميشايل

خط الهجوم: مالكوم - نيمار دا سيلفا - ألكسندر ميتروفيتش.









