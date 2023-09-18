الهلال يتعادل سلبيا مع نافباخور الأوزبكي في الشوط الأول من دوري أبطال آسيا

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة الهلال السعودي ونافباخور نامانجان الأوزبكي في المباراة المقامة بينهما على إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الأولي بدوري أبطال أسيا.

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بدأ الشوط الأول بضغط كبير من جانب لاعبي الهلال السعودي ، حيث استحوذ لاعبو الزعيم على أول عشر دقايق من الشوط الاول ولكن دون تهديد قوي على مرمى الفريق الأوزبكي.

في الدقيقة 18 أهدر البرازيلي نيمار فرصة هدف للهلال بعد انطلاقة رائعة ويمرر الكرة بينية ويسددها ميشيل داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع وتخرج خارج الملعب.

كما شهدت الدقيقة 45 هدف اخر ضائع للفريق الأزرق بعد كرة عرضية قابلها سعود عبد الحميد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر بعيدة عن المرمي.

تشكيل الهلال السعودي أمام نافباخور نامنجان الأوزبكي

خاض البرتغالي خورخي خيسوس المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - ميشايل

خط الهجوم: مالكوم - نيمار دا سيلفا - ألكسندر ميتروفيتش.