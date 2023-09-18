نيمار يقود تشكيل الهلال السعودي لمباراة نافباخور نامنجان

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال ، عن التشكيل الذي يخوض به نافباخور نامنجان الأوزبكي في المباراة المرتقبة مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولي بدوري أبطال أسيا..

اقرأ أيضًا...

تشكيل الهلال السعودي الرسمي لمباراة نافباخور نامنجان الأوزبكي

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - ميشايل

خط الهجوم: مالكوم - نيمار دا سيلفا - ألكسندر ميتروفيتش.

أشرك مدرب الهلال محمد العويس، حارس المرمى أساسيًّا بدلًا من المغربي ياسين بونو فى مواجهة اليوم أمام نافباخور الأوزبكي بالجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

شهد التشكيل المثالي للجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، سيطرة من نادي الهلال بعد تألق لاعبيه وتحقيق الانتصار بستة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب فيصل بن فهد في لقاء تألق فيه اللاعب سالم الدوسري.

حصل سالم الدوسري على أعلى تقييم للاعب في الجولة السادسة بـ 10 درجات، ليتواجد على رأس التشكيل المثالي للجولة الذي ضم ثلاثة لاعبين من نادي الهلال.