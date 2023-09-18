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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًا.. الاتحاد الجزائري يعلن مواجهة منتخب مصر يوم 16 أكتوبر في الإمارات

مصر والجزائر
مصر والجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي مساء اليوم الإثنين عن تفاصيل مباراته الودية أمام منتخب مصر والمقرر لها ضمن فترة التوقف الدولي القادمة في شهر أكتوبر. 

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أشار الاتحاد الجزائري في بيانه أن ودية محاربي الصحراء ضد منتخب مصر  ستقام يوم الإثنين 16 أكتوبر في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة  وذلك استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر، وكأس أمم أإفريقيا كوت كوت ديفوار 2023.

 

بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم 

وأضاف البيان أن منتخب الجزائر سيخوض أيضًا ودية أمام كاب فيردي يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، ثم يتجه بعدها لمواجهة الفراعنة. 

والجدير بالذكر أن منتخبا الجزائر ومصر حسما تأهلهما إلى كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت دايم يناير المقبل 2024.
 

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