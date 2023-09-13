أبرز مشاهد خسارة منتخب مصر أمام تونس بثلاثية وديًا (فيديو)

لقي منتخب مصر الأول كرة القدم الهزيمة على يد نظيره منتخب تونس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن الاستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

خطأ "علي جبر"

أخطأ علي جبر مدافع منتخب مصر في إبعاد تمريرة عرضية، لتصل الكرة إلى العيدوني على حدود منطقة الجزاء ليقوم بتسديدة صاروخية في شباك محمد أبو جبل، لتعلن تقدم منتخب تونس بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة.

خطأ "حمدي فتحي"

أخطأ حمدي فتحي لاعب وسط منتخب الفراعنة، بتسجيله هدف فى مرماه عن طريق الخطأ فى الدقيقة السابعة، بعد عدم سيطرته على الكرة وفشله فى ابعادها لتسكن شباك أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطنى.

فشل "منتخب مصر"

وفشل منتخب مصر الأول لكرة القدم، فى تعديل نتيجة المباراة، طوال أحداث الشوط الثاني، رغم سيطرته على كجريات اللعب داخل المستطيل الأخضر طوال المنعطف الثانى من المباراة، لتشهد الثواني الأخيرة تسجيل منتخب تونس الهدف الثالث عن طريق اللاعب حمزة رفيعة لينتهي اللقاء بفوز نسور قرطاج بنتيجة 3 / 1.

الهزيمة الأولى

منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقق الفوز في آخر 8 مواجهات بجميع مبارياته، بواقع تلقيه هدفين فقط، فيما تعتبر خسارة الفراعنة على يد منتخب تونس أول هزيمة لمنتخب مصر، وأول لقاء يسهد هز شباكه بثلاثة أهداف.

فيديو.. مشاهد خسارة منتخب مصر أمام تونس بثلاثية (وديًا)