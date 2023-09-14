تفاصيل جلسة محمد صلاح مع لاعبي منتخب مصر بعد الهزيمة من تونس

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل ما دار بين محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة من منتخب تونس في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

قال شبانة في تصريحات إذاعية أن محمد صلاح قد تحدث مع اللاعبين عقب المباراة مباشرة وفي حضور روي فيتوريا المدير الفني وقال للاعبين بأن المنتخب كان سيئا وافتقد للانسجام والتناغم ويسأل اللاعبين عن الهزيمة ولا يتحمل المدرب المسؤولية وحده.

صلاح للاعبين: الحزن بسبب هزيمة منطقي وصحي

وقال صلاح للاعبين، إن الحزن بسبب هزيمة أمر منطقي وصحي، ويجب أن يراجع الجميع نفسه ويكون الرد خلال مباريات الفراعنة المقبلة.

وأتم شبانة حديثه بأن صلاح طالب اللاعبين بتحمل انتقادات الجماهير لان من حقها الحزن والغضب من هذا الأداء السيئ.