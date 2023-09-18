الشباب والرياضة والرقابة المالية: توفير 15 شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمعرض "بيزنس يا شباب"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية عن توفير 15 شركة لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بمعرض "بيزنس يا شباب" للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، وتنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، و يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب الحرفية واليدوية بمراكز الشباب، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

منتجات المعرض

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".



يأتي تنظيم معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب اصحاب المشروعات البدوية والتراثية، ومن منطلق اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد اليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.



جدير بالذكر أن معرض "بيزنس يا شباب "، يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف التراثية واليدوية، والعمل علي فتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

ومن المقرر دخول الجمهور مجاناً طوال فترة المعرض والذي يستمر علي مدار ٧ أيام متواصلة.