أشرف صبحي يكرم المشاركين بمبادرة 100 قائد بالشباب والرياضة بالقليوبية

وزير الشباب: نستهدف خلق صف ثاني من القيادات الشبابية

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي اليوم شباب العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أعضاء مبادرة "100 قائد بالشباب والرياضة " التى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وخلال كلمته عبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمبادرة "100 قائد بالشباب والرياضة " والتى تأتى تحقيقا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو تنمية وتطوير مهارات الشباب العاملين بالشباب والرياضة وتزوديهم بالمعارف والخبرات الكافية وخلق صف ثانى من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظات لضمان جودة البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، فى إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير أداء العاملين ، هو العامل الرئيسى لأى مؤسسة لتحقيق نجاحها وأن وزارة الشباب والرياضة تعمل على توفير بيئة عمل محفزة وتطوير خطط وبرامج تدريبية وتطويرية وتنموية للموظفين بما يضمن رفع مستوي كفاءتهم وتحسين آدائهم بما يحقق الرضا الوظيفي للموظفين، وبالتالي تحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة بكفاءة وفاعلية والتي تهدف إلى تطوير جميع قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة .

المبادرة استمر تنفيذها على مدار عام كامل

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة 100 قائد بالشباب والرياضة بالقليوبية أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة القليوبية فى يونيو 2022 والتى استمر تنفيذها على مدار عام كامل ، واستهدفت المبادرة اعداد 100 قائد من شباب العاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية لتنمية وصق مهاراتهم ورفع وتحسين ادائهم الوظيفي لخلق صف ثانى من القيادات الشبابية، وتضمنت المبادرة عدد كبير من المحاضرات التخصصية وورش العمل ومشروعات تخرج ومبادرات فى إطار محاور رئيسية للمبادرة شملت تطوير المهارات الادارية والاشرافية وأساليب وطرق الادارة الحديثة ، أساليب صنع واتخاذ القرار ، قضايا ومفهوم الامن القومى وتاثيراته ، ادارة الازمات والكوارث ، دور الإعلام فى صناعة الرأى العام ، إستراتيجية واليات مكافحة الفساد.

تضمنت قائمة المنتخب المصري 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبدالعظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبدالرحمن محمد“.