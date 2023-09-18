وزير الرياضة يستقبل بعثة مصر لتنس الطاولة بعد فوزه ببطولة إفريقيا

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة مصر لتنس الطاولة اليوم بمطار القاهرة، بعد حصد المركز الأول على صعيد جدول ميداليات بطولة إفريقيا التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 11 وحتى 17 سبتمبر الماضي.

تمكن منتخب مصر من تحقيق 11 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات خلال البطولة بمختلف المنافسات.

وهنأ الدكتور أشرف صبحي الاتحاد برئاسة معتز عاشور، والبعثة المصرية، و بعثة مصر لتنس الطاولة بفوزهم بالبطولة ، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة، وأبرزها نتائج أبطال مصر في البطولة الأفريقية وتأهلهم إلى أولمبياد باريس 2024، موضحًا على أن تلك النتائج المتميزه تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير وتحقيق المركز الأول، مؤكدًا على أن تنس الطاولة دائمًا ما يسجل لمصر إنجازات تاريخية وكبيرة، مؤكدًا على دعم القيادة السياسية المستمر والمتواصل للرياضة والرياضيين، وحرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل حصد الميداليات ورفع علم مصر عاليًا، بالإضافة إلى حرصه الدائم على استقبال بعثة مصر لتنس الطاولة ومتابعة النتائج أولا بأول.

مشاركة منتخب مصر ب5 لاعبين على صعيد الرجال

وشهدت البطولة مشاركة منتخب مصر ب5 لاعبين على صعيد الرجال ومثلهم على صعيد السيدات، حيث مثل منتخب الرجال كل من عمر عصر ومحمد البيلي ويوسف عبدالعزيز وخالد عصر وأحمد صالح، أما منتخب السيدات فمثله كل من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي ومروة الهضيبي.

كما استقبل الدكتور أشرف صبحي، في وقت سابق، بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال، بمطار القاهرة بعد حصده المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر الماضي.

ميداليات البطولة:

احتلت البعثة المصرية المركز الثالث، بعد حصد 7 ميداليات متنوعة في منافسات البطولة بواقع 5 ذهبيات، وميدالية فضية، وميدالية برونزية.

وتقدم أشرف صبحي لجميع أعضاء البعثة واللاعبين، بالتهنئة والشكر على الجهد المبذول خلال منافسات البطولة وتحقيقهم المركز الثالث في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، ورفعهم علم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية، مشيدًا بمستوى وأداء اللاعبين المميز والروح الرياضية العالية، وحرصهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج الجيدة مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

تضمنت قائمة المنتخب المصري 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبدالعظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبدالرحمن محمد“.