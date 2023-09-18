الشباب والرياضة تواصل فعاليات ورش "مهنتك حرفتك" بـــ3 محافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، فعاليات سلسلة الورش الحرفية ، والتي نفذتها ضمن مبادرة " مهنتك حرفتك"، بالمحافظات.

بدأت السلسلة بتنفيذ ورشة بمركز شباب كفر مجر بمحافظة كفر الشيخ ، بمشاركة ٢٠ من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، وتم تدريبهم على عمل الشنط بالخرز.

محافظة الدقهلية

وفي الدقهلية تم تنفيذ ورشة حرفية للشموع ، بمركز شباب الرياض منية النصر ، حيث تم تدريب ١٥ فتاة على كيفية تشكيل الشموع وتجسيمها .

وفي نفس السياق تم تنفيذ ورشة فن الاركت والرسم على الخشب ، بمحافظة البحيرة .

وتناولت الورش التعريف بأساسيات كل حرفة، وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها، بالإضافة إلي تنمية مهارات الفتيات والشباب في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهم لإيجاد فرص عمل ، ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي.

ورشة عمل "وظائف لائقة للشباب في الإقتصاد الرقمي"

يذكر أن شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب في ورشة عمل " وظائف لائقة للشباب في الاقتصاد الرقمي "، والتي نظمتها منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

تضمنت ورشة العمل مناقشات هادفة واستكشاف طرق لإحداث تأثير إيجابي على الشباب المصري والوافدين من خلال إيجاد مقترحات لحلول مبتكرة لمشاكل البطالة، وتعميق مفهوم "وظائف لائقة للشباب في الاقتصاد الرقمي" لتوفير المزيد من فرص توظيف الشباب في الإقتصاد الرقمي ومواكبه سرعة التطور له في مصر.

حيث أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب علي إهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحرصه الشديد على توفير كافة السبل لتنمية الشباب من أجل تحسين الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى الحياة من خلال تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين مع شركاء النجاح ببرنامج آفاق من المؤسسات الدولية مثل "منظمة العمل، وهيئة تردي زوم، ومؤسسة كير مصر"، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادي للشباب لتضمن له حياة كريمة ومستقبل أفضل في ظل الفجوة المتسعة بين احتياجات سوق العمل والمهارات الفعلية للشباب في ظل التحديات الراهنة بسوق العمل.

حضر ورشة العمل من جانب منظمة العمل أمير عبيد - مدير البرنامج القطري آفاق بمنظمة العمل الدولية، يوناس بوش أخصائي تشغيل الشباب بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بإفريقيا، بسمة نفادى استشارى مشروعات بمنظمة العمل، ومن وزارة الشباب والرياضة سالى سعيد - مدير وحدة طور وغير، ولفيف من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة القوى العاملة و مؤسسة كير مصر و هيئة تردزوم والعديد من الجهات. تجدر الإشارة إلي زيارة المسؤول الفني بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بإفريقيا السيد/ يوناس بوش إخصائي تشغيل الشباب لتدريبات أندية التمكين الرقمى بمركز التعليم المدنى بالشلات بالإسكندرية.