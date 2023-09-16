وزارة الشباب: تُطلق فعاليات البرنامج الدولي للتطوّع في مصر.. غداً

بمشاركة وفد شبابي من متطوعي ألمانيا والبرتغال..

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، غدًا الأحد، فعاليات البرنامج الدولي للتطوّع في مصر ، خلال الفترة من 17 سبتمبر الجاري وحتى 16 أكتوبر المقبل بمشاركة وفد شبابي من متطوعي دولتي ألمانيا والبرتغال، مكون من 17 متطوع ومتطوعة، بجانب مشاركة 25 شابًا وشابة من مختلف محافظات الجمهورية.

البرنامج الدولي للتطوع في مصر

و ذلك في إطار مشاركة الوفد الثاني بالمشروع الاستراتيجي "البرنامج الدولي للتطوع في مصر" والذي يسعى إلى تشجيع وترويج السياحة المصرية من خلال "السياحة التطوعية" التي تُعد أحدث اتجاهات السياحة العالمية و تحويل مصر إلى قبلة للعمل التطوعي الدولي .

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، أن العمل التطوعي أحد أبرز أوجه التكافل والتلاحم الذي يتمتع به أبناء الجمهورية الجديدة، والذي يعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بقيمة العمل التطوعي كونه رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته، حيث تزخر التجارب التي حققتها الأعمال التطوعية في مصر بالإنجازات والنجاحات بالشركات مع المؤسسات والهيئات التطوعية في جميع أنحاء الدولة.

أشار "صبحي" إلى أن وزارة الشباب تسعى إلى استثمار الطاقات الإبداعية لروّاد العمل التطوعي لخدمة مجتمعهم والتركيز على قيم وثقافة العمل التطوعي في المجتمع، باعتباره جزءاً من المنظومة التنموية التي تعيشها الدولة، في شتى المجالات وتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ".

فعاليات البرنامج

و تشمل فعاليات البرنامج أنشطة متنوعة وزيارات ميدانية حول:" أندية ممارسة اللغات الأجنبية، وورش العمل في مراكز الشباب ومراكز التعليم المدني والمدن الشبابية، وأنشطة برنامج سفراء شباب مصر، والأنشطة التطوعية، وبرامج التعليم المدني وإعداد وتأهيل القيادات الشبابية، وحملات توعوية حول الحفاظ على التراث الثقافي، وزيارات ميدانية متعددة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

ويأتي تنفيذ البرنامج تزامناً مع اختيار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وحصوله على جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين، نظراً لدوره الفعال والبارز في تطوير الحركة التطوعية ومنظومة التطوع المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، قد نظمت اليوم من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر بالتعاون مع الكيان الشبابي" « اتحاد طلاب تحيا مصر»، حفل ختام المرحلة الأولي من المشروع القومي للتأهيل والتدريب“Career Boost Training" بـمركز شباب الجزيرة .

شارك في الاحتفالية 1000 شابًا وشابة من القيادات والكوادر الشبابية بــ14 محافظة [ شمال سيناء ؛ الإسماعيلية ؛ الشرقية ؛ الدقهلية ؛ المنوفية ؛ البحيرة ؛ بني سويف ؛ أسيوط ؛ الغربية ؛ البحيرة ؛ القاهرة ؛ القليوبية ؛الإسكندرية ؛ سوهاج ] ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

شهد الحفل حضور كلًا من إيمان عبد الجابر ، رئيس الادارة المركزية للتعليم المدنى، الدكتور محمد غنيم ، مدير عام التعليم المدنى وتاهيل الكوادر الشبابية، المستشار الفريد رمزي اسكندر ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ، مصطفي قطامش ، رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر ، الدكتورة سلوى عبدالسلام ، مستشار العلاقات العامة بإتحاد طلاب تحيا مصر ، الدكتور عماد قطارة ، الخبير الاقتصادي ،الدكتور حاتم عبد الخالق ، رئيس ليونز مصر ، وعبد العزيز سمير ، رئيس اتحاد شباب العمال.

ومن المقرر البدء في المرحلة الثانية خلال المرحلة المقبلة لتأهيل وتدريب الشباب والشابات علي التدريبات سالفة الذكر.