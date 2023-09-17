أشرف صبحي يستقبل “باشا” لاعب المنتخب الأولمبي وأحد ابناء دوري مراكز الشباب

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باشا محمد باشا، لاعب المنتخب الوطني الأولمبي والذي لعب لدوري مراكز الشباب من خلال لمركز شباب كوم الضبع بمحافظة قنا، بحضور اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة باختيار احد ابناء دوري مراكز الشباب للانضمام للمنتخب الوطني، مؤكدا ان الهدف الدائم من دوري مراكز الشباب والعديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة هو الكشف عن الموهوبين رياضيا في العديد من المجالات الرياضية.

وزير الرياضة يطالب باشا بمواصلة التدريبات

وطالب وزير الرياضة، باشا محمد باشا، بالأصرار والعزيمة ومواصلة التدريبات بشكل مكثف للحفاظ على مستواه وتطوير اداءه في المستقبل ليكون نواه يستطيع الاعتماد عليها المنتخب الوطني الأول، ويعطي دافع لكل الرياضيين الاخرين لبذل الجهد والعرق من آجل النجاح وتحقيق احلامهم.

ومن جانبه تقدم اللاعب بكل الشكر لوزير الشباب والرياضة والوزارة على دعمها المتواصل، مشيرا الى انه يشعر بالفخر لكونه احد ابناء دوري مراكز الشباب وسيسعى جاهدا في المرحلة المقبلة لمواصلة التدريبات وان يعلى من مستواه الفني والبدني ليكون جاهزا بصفة مستمرة لخدمه المنتخب الوطني المصري في اي وقت.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أناب مساعده لشؤون البطولة، الدكتور عبدالأول محمد، لأستقبال بعثة المنتخب الوطني للملاكمة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم، عقب عودتهم من السنغال، وانتهاء منافسات بطولة إفريقيا التي اقيمت في مدينة داكار بالسنغال خلال الفترة من ٦ الي ١٦ سبتمبر الجاري والمؤهلة لاولمبياد باريس ٢٠٢٤.

ونجحت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة في الحصول علي ٣ ميداليات "ذهبيتي عمر العوضي وعبدالرحمن عرابي وفضية يمني عياد" و٣ بطاقات مؤهلة لاولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع البعثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس - عقب وصولهم إلى أرض الوطن حيث قدم التهنئة على إنجازهم الجديد الذي حققوه ، وظهورها بشكل مشرف خلال منافسات بطولة افريقيا، متميناً لهم التوفيق وإحراز مزيد من الألقاب والبطولات فى رياضة الملاكمة تُضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، مقدماً التهنئة كذلك للاتحاد المصرى للملاكمة، وكافة أعضاء البعثة المصرية، مؤكداً على تميز أبطال مصر فى رياضة الملاكمة، وقدرتهم على الفوز بمختلف البطولات، مبيناً أن مصر زاخرة بالمواهب فى الملاكمة، وتحرص الوزارة على رعايتهم وصقل قدراتهم بالتعاون مع الاتحاد المصرى للملاكمة.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.