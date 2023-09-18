طنطا يعلن القائمة النهائية استعدادًا لدوري المحترفين

أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي على القائمة الفريق الأول لكره القدم للموسم الجديد والذي سوف ينطلق تحت مسمى دوري المحترفين في الـ٢٦ من الشهر الجاري.

اقرأ أيضًا..

ويلتقي طنطا في الأسبوع الأول مع فريق رايه علي ملعب طنطا في الجولة الأولي بدوري المحترفين.

وتضم القائمة

احمد ربيع الشيخ

احمد شوقي حسن موسى

مصطفى عمرو الكومي

طاهر رمضان احمد

علاء محمد النجار

حسام محمد رضا حسن غالي

محمد محمود جمال الدين (ميدو)

ساهر عبدالمنعم السعيد

كريم أسامة عبدالرحمن محمد سليم

محمد حسام محمد فهمي الشرخه

عبد الرحمن محمد محمد الدح

أسامة ايمن فتحي إبراهيم حسين

احمد حسني احمد السيد

حسون محمد كمال حسون

شريف مجدي علي السيد وهبه

احمد علي محمد عبد العزيز

محمد السيد عبد الهادي محمد

شهاب فتحي علي علي موسى

محمد محسن أبو فراج ( شيكا)

نانا انتوي

نصر عبد الرازق

محمد عاطف عثمان عبد الحميد

احمد السيد عبد الهادي

محمد مصطفى محمد مصطفى (حموشه)

موسى كانوتيه

محمد عادل عبد الرسول

محمد سمير عبدالباسط (الحسيني)

احمد السيد الشامي

فارس طارق عبد الوهاب

محمد رمضان بسيوني

اقطاي عبدالله بيسوني عرب

اسلام نبيل لطفي الغلبان

احمد ياسر عجور

احمد الحنفي

صفوت فايق

إبراهيم جمال عواد ابراهيم

يُذكر أن طنطا يستعد للمشاركة خلال الفترة القادمة في دوري المحترفين الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 20 فريق