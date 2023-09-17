رئيس جامعة طنطا يتفقد المعامل وتجهيزات الورش المتخصصة بكلية الفنون التطبيقية

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم لاأحد، جولة تفقدية بكلية الفنون التطبيقية الجديدة لمتابعة استعدادات الكلية لبدء الدراسة بها لأول مرة هذا العام وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، رافقه خلال الجولة الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد ابراهيم القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والدكتور احمد أبو السعادات استشارى أعمال الصيانة بالمبنى.

وتابع رئيس الجامعة خلال جولته كافة التجهيزات لبدء الدراسة بالكلية وتفقد المدرجات والقاعات الدراسية، والمكاتب الإدارية، والمعامل التخصصية موجها بسرعة الانتهاء من كافة الاستعداد ت لبدء الدراسة بالكلية فى ال٣ تخصصات الرئيسية، الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة.

أوضح رئيس الجامعة، أن جميع التجهيزات بورش الغزل والنسيج ومعامل الطباعة والصباغة ومعامل الحاسب الآلي متطورة وفقا لاحدث التكنولوجيات كما تم

تجهيز الفراغات بوسائل المراقبة والحماية المدنيةمشيرا الى حرص الجامعة على تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم، لتقديم خدمات متميزة ومتطورة قادرة على تخريج أجيال قادرة على مواجهة احتياجات سوق العمل، موضحا ان إعادة تشغيل مبنى كلية الاداب القديم لتعظيم استغلال الموارد المادية القائمة وتحقيق الاستدامة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وتابع رئيس الجامعة، خلال جولته بالكلية أعمال قيد الطلاب الجدد المرشحون للدراسة بها موجها بتذليل اى مشكلات أو عقبات قد تواجه الطلاب.