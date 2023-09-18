رئيس المجلس الإقليمي الايطالى روبرتو تشامبيتي يبحث الاستثمار ويكرم رجل الأعمال المصري كامل أبو علي

استقبل رئيس المجلس الإقليمي الايطالى روبيرتو تشامبيتي صباح اليوم بفينيسيا بقصر فيرو فيني رجل الاعمال المصرى كامل أبو علي - رئيس مجلس ادارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق يرافقه وفد مصري من رواد الأعمال في القطاع السياحى وجوليو كونتيني ممثل المدرسة الإيطالية للضيافة ..

ومن بين المواضيع التي تركز عليها اللقاء الاستثمارات في قطاع الاستثمار الفندقي والتعليم العالى فى قطاع الضيافة.

الجدير بالذكر ان فينيتو تعتبر المنطقة الأولى في إيطاليا من حيث عدد السياح ليس فقط كما ولكن كيفا مما يجعل التدريب والمستوى العالي من الضيافة والاحترافية والجمع بين العمل الشاق و المهارات الاحترافية فى عالم الضيافة و الذي يجعل من الممكن الحديث عن نموذج البندقية الحقيقي صرح تشامبيتي.

واختتم تشامبيتي اللقاء بتكريم كامل ابو على مصرحا بإن جدية رجل الاعمال المصرى كامل أبو علي ومجموعته للاستثمار في البندقية وفينيتو ونقل تجربة التعليم العالى الفندقي هي تأكيد على قيمة هذا النموذج وجاذبية منطقتنا فى عالم الضيافة