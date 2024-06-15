كيفية استخراج مستند رسمي خلال إجازات العيد

تقدم وزارة الداخلية للمواطنين حاليًا خدمات استخراج أي مستند رسمي و أوراق الثبوتية جميع أيام الأسبوع حتى فى أيام العطلات والاجازات الرسمية من خلال عدة طرق.

أشهر هذه الطرق منها ماكينات الأحوال المدنية المتواجدة فى المولات والمطارات والتى تتيح للمواطنين الحصول على أي مستند رسمي وأوراق الثبوتية “شهادة ميلاد - شهادة وفاة - قسيمة زواج - قسيمة طلاق” فى دقائق معدودة ، او من خلال طلب المصدرات الرسمية من موقع وزارة الداخلية على الانترنت.

الخدمات المميكنة

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، العديد من الخدمات المميكنة؛ للحصول على الأوراق الثبوتية فى سهولة، دون تحمل مشقة التوجه لمكاتب الأحوال المدنية.

وتمثل إحدى هذه الخدمات “ماكينة السجل الذكي” التي تمكن المواطنين من استخراج أي مستند رسميمن خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمة زواج- قسيمة طلاق" ودون تدخل العنصر البشرى وفى خلال دقائق معدودة.

يمكن استخراج قسيمة زواج، عن طريق ماكينات الأحوال المدنية المتواجدة فى العديد من المولات والمطارات ، والتي تبلغ قيمة استخراجها 50 جنيهًا.

وتقوم الماكينة الذكية التابعة لقطاع الاحوال المدنية بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم ماكينة الاحوال المدنية الذكية بتخيير المواطن لاستخراج قسيمة الزواج.

تقوم ماكينة الاحوال المدنية الذكية بتخيير المواطن لاستخراج شهادة بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومي كاملاً كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

تطلب ماكينة الاحوال المدنية الذكية القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام كارت الفيزا.

تصدر الماكينة قسيمة الزواج الجديدة فى أقل من دقيقة واحدة بعد استيفاء البيانات المطلوبة ودفع المبلغ.