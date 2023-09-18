اليونسكو تعلن من الرياض "أريحا" على لائحة التراث العالمي

أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في أولى جلساتها، اليوم الاثنين، فوز موقع (تل السلطان – أريحا) الفلسطيني بأغلبية الأصوات، بما يجعله أول موقع عربي يضاف إلى قائمة اليونسكو في هذه الدورة الـ 45، المنعقدة في الرياض.

وأعرب مندوب فلسطين الدائم لدى اليونسكو منير انسطاس- في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)- عن فخره بهذا النجاح التاريخي الذي "يحسب للعرب كافة، وخاصة المملكة العربية السعودية، التي بذلت كل الجهود في استضافة الدورة، ولم تدخر أي جهد في سبيل دعم القضية الفلسطينية في كل المنابر الدولية".

أريحا تعد مثالا لأول وأقدم نظام سياسي اجتماعي إداري في العالم

بدوره.. أوضح مدير عام التراث العالمي بفلسطين الدكتور أحمد الرجوب، أن مدينة أريحا تعد مثالا لأول وأقدم نظام سياسي اجتماعي إداري في العالم، مشيراً إلى أنها ليست أقدم مدينة مسورة في العالم وحسب وإنما تعد أيضاً أخفض مدينة قديمة ومسورة في العالم، وصاحبة أقدم نظام سياسي واجتماعي واقتصادي وديني في العالم، مما يثبت دورها في تطور الحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أن هذا الانتصار الثقافي له أبعاد اقتصادية واجتماعية أخرى، إذ أن فلسطين لا تملك مصادر أو موارد، ولكنها غنية بتراثها الثقافي والديني والطبيعي، وتسجيل أريحا على قائمة التراث العالمي سوف يعود بنفع اقتصادي؛ بسبب تضاعف أعداد الزوار لهذا الموقع، كما أنه يحسن دخل المجتمع بشكل أساسي، وينعكس على رفاهية أهل أريحا والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.