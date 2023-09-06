مجلس وزراء الخارجية العرب يدعم ترشيح خالد العناني لمنصب مدير اليونسكو

اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب، ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) خلال الفترة 2025 - 2029.

دعم المجلس للترشيحات العربية

ويأتي هذا الترشيح في إطار دعم المجلس للترشيحات العربية للمناصب الدولية.

والدكتور خالد العناني هو وزير السياحة والآثار المصري منذ عام 2018. ويتمتع بخبرة واسعة في مجال الثقافة والتراث، كما أنه حاصل على جائزة أفضل وزير سياحة في العالم عام 2021.

ومن المقرر أن يتم انتخاب مدير عام اليونسكو الجديد في 10 نوفمبر 2023، خلال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للمنظمة.