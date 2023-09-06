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إسهال يجبر طائرة على الهبوط.. خوفًا من كارثة بيولوجية (فيديو) "الوفد" تكشف الخسائر البشرية والمادية في انهيار عقار حدائق القبة "فيديو"
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مجلس وزراء الخارجية العرب يدعم ترشيح خالد العناني لمنصب مدير اليونسكو

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني

اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب، ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) خلال الفترة 2025 - 2029.

دعم المجلس للترشيحات العربية

ويأتي هذا الترشيح في إطار دعم المجلس للترشيحات العربية للمناصب الدولية.

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التنسيق الحضاري يستقبل مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة

والدكتور خالد العناني هو وزير السياحة والآثار المصري منذ عام 2018. ويتمتع بخبرة واسعة في مجال الثقافة والتراث، كما أنه حاصل على جائزة أفضل وزير سياحة في العالم عام 2021.

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وزير التعليم العالى يكرّم هشام عمران لفوزه بجائزة اليونسكو

ومن المقرر أن يتم انتخاب مدير عام اليونسكو الجديد في 10 نوفمبر 2023، خلال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للمنظمة.

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