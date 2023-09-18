المؤبد لمُتهمٍ في "التخابر مع داعش"

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، مُتهماً بالتخابر مع داعش بالسجن المؤبد وقررت إدراجه والكيان التابع له "داعش وكتائب الردع" على قوائم الكيانات الإرهابية، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

اقرأ أيضاً: بعد جريمة الماء المغلي في النزهة..نسرد قصص أغرب الجرائم الزوجية





وشملت الجرائم المتهم فيها المُتهم المُدان تهماً باختطاف مواطنين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية وما أسفرت عنه التحريات من اضطلاع المتهم الأول "م.ر"، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع الإرهابية.أم تفقد حياتها على يد نجلها في لحظة غدر قاسية.