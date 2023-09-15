أم تفقد حياتها أمام رضيعتها.. الشرطة تحل اللغز بعد سنوات الغموض

تمكنت السلطات الأمريكية من كشف النقاب عن هوية الجاني في واقعة وفاة سيدة في منزلها في ولاية فيرجينيا قبل ما يقارب 3 عقود.

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وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الشرطة ألقت القبض على المُشتبه به في إنهاء حياة الشابة روبن لورنس – 37 سنة ويُدعى ستيفان سميرك – 51 سنة والذي يُواجه تهمة إنهاء الحياة من الدرجة الثانية.

التقدم التكنولوجي يُوقع الجاني في مصيدة العدالة

بدأت القصة بالعثور على الضحية روبن لورنس بعد أن فارقت الحياة تأثرًا بعدة طعنات تلقتهم في منزلها بمدينة سبرينجفيلد في ولاية فيرجينيا الأمريكية يوم 20 نوفمبر 1994.

وأفادت تقارير محلية أن ابنة الضحية وكانت تبلغ من العُمر عامين كانت في المنزل وقت ارتكاب الجريمة.

وأكد التقرير أن التحقيقات الأولى بعد جمع البيانات والأدلة والتحدث مع الشهود توصلت لهوية جينية DNA لم تتطابق حينها مع النتائج الموجودة لدى أنظمة جهات التحقيق.

وتواصلت القصة بعد العثور على عينة مُتقاربة مع العينة محل الفحص، وقالت الشرطة إنها توصلت لحقيقة أن المتهم سميرك كان يعمل في المنطقة التي شهدت الجريمة وقت القيام بها.

وبحسب التقرير فإن السلطات حينما عثرت على رابط بين المُشتبه به والجريمة فقد أوفدت وفداً من شرطة مقاطعة فيرفاكس لولاية نيويورك ونجح في الحصول على اعتراف من الجاني.

ولفت التقرير إلى أن زوج المجني عليها كان خارج المدينة وقت الجريمة، وحينما فشل في الاتصال بزوجته طلب من أحد أصدقائه الإطمئنان عليها وعلى طفلتهما الرضيعة فاكتشف الجريمة وعثر على جثمان السيدة وكان الطفل الرضيع يُعاني من الجفاف بعد تركه وحيداً لأيام.

ويُساهم التقدم التكنولوجي في وسائل البحث الجنائي في أمريكا في كشف غموض الجرائم التي تُقيد ضد مجهول وتظل حبيسة الملفات لسنين.

وبالتأكيد ستُساهم التكنولوجيا في كشف غموض المزيد من جرائم إنهاء الحياة خلال الفترة المُقبلة.

وستكشف الأيام المُقبلة مصير المُتهم وتفاصيل مُحاكمته وستشهد كذلك الكشف عن دوافعه المريضة لارتكاب الجريمة البشعة التي تقشعر لتفاصيلها الأبدان.

المُتهم المقبوض عليه





