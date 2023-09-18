الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: روسيا تنشر 6 سفن حربية في مهمات قتالية قبالة شبه جزيرة القرم

روسيا تنشر 6 سفن
روسيا تنشر 6 سفن حربية

أعلنت الخدمة الصحفية للقوات البحرية الأوكرانية صباح اليوم الاثنين أن الجيش الروسي قام بنشر ست سفن حربية في مهمات قتالية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم دون رصد حاملات صواريخ كروز بينها. 

txt

أوكرانيا تعلن استعادة 7 كيلومترات مربعة من القوات الروسية

txt

أوكرانيا تُعاني من خسائر لا يُمكن تعويضها.. ضابط أمريكي يُوضح

وذكرت الخدمة الصحفية - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية-:" أنه لا تزال هناك أربع سفن تابعة للبحرية الروسية في بحر آزوف، فضلًا عن سفينة حربية روسية أخرى في مهمة قتالية في البحر الأبيض المتوسط".

سحب ثلاث سفن إنزال كبيرة من البحر الأسود

وأضاف البيان أن روسيا قررت في وقت سابق سحب ثلاث سفن إنزال كبيرة من البحر الأسود إلى بحر آزوف في أعقاب سلسلة من الضربات الأوكرانية التي خلفت أضرارًا بالغة بسفينة إنزال كبيرة وغواصة في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم المحتلة.

 

مواد متعلقة

أوكرانيا تعلن استعادة 7 كيلومترات مربعة من القوات الروسية

بولندا تستقبل 29 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

مسار أمريكا الخطير في أوكرانيا يُنذر بحرب نووية.. صحيفة تُوضح
الجريدة الورقية