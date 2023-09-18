أوكرانيا تعلن استعادة 7 كيلومترات مربعة من القوات الروسية

أعلنت أوكرانيا اليوم الإثنين أنها استعادت من القوات الروسية ما مجموعه سبعة كيلومترات مربّعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد في إطار الهجوم المضاد الذي تشنّه قوات كييف منذ أشهر.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار لوسائل إعلامية رسمية "تمّ تحرير كيلومترَين مربّعين في قطاع باخموت وحرّرت قوات الدفاع في الجنوب 5,2 كيلومترات مربعة من الأراضي".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات الروسية أحبطت محاولة اختراق أوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك، وأنه تم تدمير مواقع تابعة للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "جنود مدفعية الفيلق الثاني للجيش الروسي دمروا مواقع المسلحين الأوكرانيين الذين كانوا يقومون بمحاولات للهجوم في منطقة أرتيوموفسك."، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه في منطقة جنوب دونيتسك، قام طاقم مروحية استطلاعية هجومية روسية بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة من صاروخ موجه.