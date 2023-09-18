وزيرة الهجرة: ٣٥٠ ألف مصري يعملون في ليبيا ولا حصر بعدد الضحايا والمصابين

كشفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: أنه حتى الآن لا يوجد حصر بإعداد الضحايا أو المصابين المصريين فى ليبيا، وإن هناك ما يقرب من 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في الكارثة الإنسانية الخاصة بمدينة درنة الليبية من الليبيين وغيرهم، وإنه حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين، وما تم الوصول لهم هم 87 من جثامين المصريين بالتنسيق مع السلطات الليبية، وتم إعادة جثامينهم إلى مصر في الوقت المناسب.

وأضافت، خلال تصريحات لها، أن استمرار غمر المياه لمناطق عديدة مثل عائق أمام السلطات الليبية في انتشال الجثامين وحصر أعدادهم وهويتهم، سواء ليبيين أو مصريين أو غيرهم.

وأشارت إلى أن أعداد المصريين في ليبيا وفقًا للمسجلين في قواعد بيانات وزارة الهجرة، يبلغ 350 ألف مصري، بينهم 200 ألف في الشرق و150 ألف مصري في الغرب وأن هناك مصريين غير مقيدين.

وأكدت أن هناك غرفة عمليات بوزارة الهجرة ، وأخرى بالخارجية، وخط مباشر بمجلس الوزراء والكل يتلقى اى بلاغات أو استفسارات من الأهالي عن ذويهم سواء مفقودين أو غيرهم، وحتى الآن تلقت وزارة الهجرة ٤٠٠ اتصال هاتفي، وتم الإبلاغ عن ٢٩١مفقود من أبنائنا ,الذين لم تتمكن أسرهم التواصل معهم، وتم الإبلاغ عنهم كمفقودين.

وأكدت السفيرة سها جندى أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، وهناك ٣ مستشفيات مجانية أرسلتهم مصر إلى ليبيا، وقالت إن ما حدث يعد كارثة إنسانية حقيقية، وطالبت المنظمات الدولية بتولى مسئوليتها فى هذه الكارثة.

