مصر السند.. تفاصيل مساعدات القاهرة للإخوة الأشقاء في ليبيا والمغرب

أم الدنيا.. لقب حصدته مصر، يتغنى به أبناء المصريين القدماء ويردده الإخوة الأشقاء في الوطن العربي والقارة الإفريقية، ويبرز دور القاهرة في مواقفها الإنسانية مع كل الدولة الصديقة والشقيقة.

وعلى قدم وساق وقفت مصر مع الشقيقة ليبيا والمملكة المغربية، في الكوارث الطبيعية، التي عصفت بشعب البلدين العربيين، فمن إعلان حداد وتسيير المعدات البحرية والجوية والبرية لإغاثة المنكوبية في زلزال المغرب، والعاصفة الليبية.

إعلان الحداد 3 أيام

الرئيس السيسي وئيس المجلس الرئاسي الليبي



تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعلن السيسي الحداد 3 أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.





مساعدات مصرية إلى ليبيا والمغرب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، مقدما خالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا



تجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني

مساعدات مصرية إلى ليبيا والمغرب

وأمر السيسي القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، موجًا بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.

الهلال الأحمر المصري يساعد الأشقاء

قال رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إنه تم تجهيز أكثر من 100 طن من المواد الإغاثية للمغرب، وإرسال 90 طنا أخرى إلى ليبيا".





وكشف الناظر عن حجم المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر، قائلا إنه تم تجهيز عدد من فرق الهلال الأحمر المصري والعاملين في مجال البحث والإنقاذ للمساعدة في ليبيا.



و هناك 10 فرق إغاثية كل منها قوامه 5 متطوعين مقرر دخولها ليبيا خلال الساعات المقبلة، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

الهلال الأحمر المصري

حملة "قلوبنا معكم"

وأطلق الهلال الأحمر المصري حملتي مساندة للمغرب وليبيا لدعم الأسر المتضررة من آثار الزلزال والفيضانات المدمرة، التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، وذلك من خلال الاتصال على خط ساخن أو عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة على أن "استجابتنا لأي أزمة أو كارثة لا تتوقف. مصر لها دور كبير، في السودان على سبيل المثال تم تقديم مساعدات طبية وغذائية ولوجستية لمئات الآلاف، بجانب حقائب النظافة الشخصية وغيرها من المستلزمات، مع تسهيل عبور كبار السن وذوي الهمم للوصول إلى وجهاتهم النهائية".

الأوقاف تخصص 30 مليون جنيه مساعدات لليبيا والمغرب وسلوفينيا



خصصت وزارة الأوقاف 30 مليون جنيه من مواردها الذاتية للإسهام فى المساعدات التى تقدمها مصر لدول ليبيا والمغرب وسلوفينيا، والتى شهدت كوارث طبيعية تنوَّعت ما بين زلازل وفيضانات.



وجرى تخصيص 10 ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا فى دولة ليبيا جراء الإعصار القاسى الذى ضرب بعض مناطقها، كما تم تخصيص 10 ملايين جنيه أخرى ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا فى دولة المغرب جراء الزلزال الذى ضرب بعض مناطقها، و10 ملايين ثالثة لدولة سلوفينيا جراء الفيضانات التى ضربت البلاد.

ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية فى مساعدات الدول الشقيقة والصديقة التى تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة".

